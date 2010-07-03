Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Акция "Бессмертный полк" стартовала в столице. Сотни тысяч горожан приехали на место сбора у метро "Динамо" с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Участники пройдут шествием до Манежной площади. По прогнозам организаторов, участие в акции примут около миллиона человек. Маршрут "Бессмертного полка" в этом году составляет семь километров и поделен на 26 секторов.

На пути следования колонн развернулись 23 точки питания. Там работают 58 полевых кухонь. Для питания участников шествия заготовили 4,6 тонны крупы, 1,75 тонны тушенки и 58 килограммов чая. Кроме того, участникам акции раздают бутылки с питьевой водой.

Шествие "Бессмертного полка" по традиции стало центральным общественным событием 9 Мая. Перед акцией все желающие могли обратиться в городские центры "Мои документы", чтобы бесплатно распечатать фотографии своих родственников – участников боевых действий.

В акции "Бессмертный полк" к 74-й годовщине Победы участвуют жители более 110 стран мира. Шествие охватило 500 городов и населенных пунктов по всему миру.

Акцию, которая тогда называлась "Парад победителей", впервые провели в 2007 году в Тюмени. А с 2015 года шествие стало общероссийским.

Из-за акции на нескольких улицах в центре Москвы перекрыли движение транспорта. С 5:00 и до окончания мероприятия нельзя проехать по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Охотный Ряд, в Театральном проезде, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также Большому Москворецкому мосту.

Также движение перекрыто на участке Ленинградского проспекта – от ТТК до улицы 1-я Тверская-Ямская, на съездах с ТТК на Ленинградский проспект в сторону области и на развороте на Ленинградский проспект в сторону области в районе пересечения с ТТК.