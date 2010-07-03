Парад в честь Дня Победы начался в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в столице. В шествии по Красной площади принимают участие около 13 тысяч военнослужащих и 132 единицы техники.

Пешая колонна состоит из 35 парадных расчетов – офицеров, сержантов, солдатов, курсантов военных училищ, суворовцев, кадетов и юнармейцев. Впервые в этом году в параде в честь Дня Победы участвуют батальон Московского университета МВД имени Кикотя, подразделение военнослужащих женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Жукова, парадный расчет кадетского корпуса СК имени Александра Невского.

Также участвуют курсанты Рязанского десантного училища, расчеты 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии. В состав механизированной колонны включены БМП "Курганец-25", танки Т-14 "Армата" и машины поддержки танков БМПТ, танки Т-72БЗ, БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

Зрители увидят самоходные артиллерийские установки "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Смерч", самоходные пусковые установки ракетных комплексов оперативно-тактического класса "Искандер-М", комплексы "Тор-М2" и "Бук-М2", "Панцири-М", С-400, "Тайфун-У" и "Тайфун-К". По главной площади России проедут кабриолеты Aurus.

Из-за парада для машин перекрыли десятки улиц. Водителей не пускают на Нижние Мнёвники, Мнёвники, Красную Пресню, Баррикадную, Садовую-Кудринскую, Звенигородское шоссе и Триумфальную площадь.

Кроме того, нельзя проехать по Тверской, Моховой, Охотный Ряд, Театральному проезду, Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду.

Подробности Парада Победы – в трансляции Москва 24.

