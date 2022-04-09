Нарколог развеял миф об отрезвляющем действии кофеина

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, из-за чего человек выпивает больше.
"Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия", – рассказал Брюн в беседе с РИА Новости.
Также, по словам специалиста, сочетание алкоголя и кофеина повышает вероятность перевозбуждения нервной системы, что увеличивает риск смерти от остановки сердца.
Брюн напомнил и о калорийности спиртных напитков, которая зависит от содержания сахара и дрожжей. Алкоголь снижает скорость сжигания жиров и способствует их накоплению, а повышение аппетита при употреблении спиртного может привести к перееданию.
Ранее Брюн рассказал, что алкогольные сбитень и медовуха могут быть опасны для людей с сахарным диабетом и аллергией на мед. Он напомнил, что существует множество рецептов приготовления напитков, но неизменными компонентами остаются мед, этиловый спирт и сахар.
"Городской стандарт": кофе в капсулах
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