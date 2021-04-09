Эксперты назвали продолжительность здоровой и счастливой жизни в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет 46,5 года, следует из результатов исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Произвести вычисления удалось с помощью формулы QALY. Показатели означают продолжительность жизни за вычетом тех лет, которые были потрачены на серьезные заболевания, на долю людей, которые довольны своей жизнью, сообщает "Российская газета".

Эксперты отметили, что критериями здоровья россияне считают сохранение мобильности, отсутствие депрессии и стресса. Опрошенные видят радость в хорошей работе, личном благополучии и семье.

Ранее ООН в четвертый раз подряд признала Финляндию самой счастливой страной в мире. Также в пятерку наиболее счастливых государств вошли Исландия, Дания, Швейцария и Нидерланды.