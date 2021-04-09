Эксперты сообщили о буме "мужей на час" в России

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За год в России на 27% выросло число "мужей на час". Речь идет о мастерах, выполняющих мелкие бытовые работы и любую другую помощь по дому, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя маркетинговых проектов "Авито Услуги" Ивана Чулкова, оказание услуг мелкого бытового ремонта стало одним из способов заработка для мастеров по всей стране.

"Количество объявлений от "мужей на час" выросло на 18% в сравнении с предыдущим кварталом и на 27% относительно допандемического начала прошлого года", – пояснил он.

Чулков добавил, что вырос и спрос на таких специалистов. Помимо этого, подорожали услуги мастеров в некоторых регионах: в Калининграде – на 75%, в Кемерове – на 50%, в Воронеже – на 25%. Одновременно в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге услуги таких специалистов стали дешевле на 33, 25 и 17% соответственно.

Руководитель исследовательского центра сервиса SuperJob Наталья Голованова рассказала, что чаще всего услуги "мужа на час" заключаются в мелком ремонте, сборке мебели, креплении телевизоров, мебели и предметов интерьера.

Ранее в США замужняя женщина наняла профессионального "мужчину для объятий" за 80 долларов в час. Она рассказала, что ей пришлось на некоторое время покинуть своего супруга, чтобы продолжить актерскую карьеру в Нью-Йорке. Однако вскоре она начала испытывать нехватку прикосновений, в связи с чем обратилась в специальную службу, где смогла нанять "мужчину для объятий".

Американка призналась, что ее муж был не против. Мужчина рассказал, что у них моногамные отношения и такие объятия не мешают паре.