Журнал "Русский репортер" прекратил существование

Журнал "Русский репортер", входящий в медиахолдинг "Эксперт", сообщил о закрытии издания. В Facebook уточняется, что представители учредителя прислали сотрудникам письма о расторжении трудовых договоров.

"Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, – экономическая. В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра", – уточняется в заявлении.

В сообщении говорится, что выпуск издания будет возобновлен "при возникновении малейшей возможности". "Или придумаем что-то новое", – пообещали в редакции.

Первый номер "Русского репортера" вышел в мае 2007 года. В 2016 году издание уже приостанавливало выпуск, но позже возобновило работу. В 2019 году медиахолдинг "Эксперт" был признан банкротом.

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