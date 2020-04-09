Прибывающих в аэропорты Подмосковья граждан будут доставлять к месту проживания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прибывающих в аэропорты Подмосковья граждан будут доставлять до места проживания. Об этом говорится в Telegram-канале "Воробьев LIVE".

Отмечается, что соответствующее постановление было принято в целях усиления мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в Подмосковье вводится временный запрет на посещение гражданами определенных по перечню кладбищ, за исключением случаев захоронения и участия в похоронах умерших. Аналогичный запрет ранее ввела Москва.

Также Воробьев распорядился обеспечить льготный проезд для волонтеров, которые помогают пожилым людям с продуктами и лекарствами.

За последние сутки в области коронавирусом заразились 199 человек, в целом в Подмосковье за весь период зафиксировано 748 случаев.

Среди новых заболевших 91 человек в возрасте от 18 до 45 лет, еще 65 человек – от 46 до 64 лет, 32 человека – от 65 до 84 лет. Также вирус обнаружили у 11 детей. Общее количество выздоровевших в Подмосковье – 66 человек.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписали 698 пациентов.

