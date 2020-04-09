Переболевший коронавирусом принц Чарльз воссоединился с Камиллой

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Принц Чарльз нарушил самоизоляцию, чтобы отметить 15-летие со дня свадьбы с Камиллой и провести вместе время. Об этом сообщает "Экспресс газета".

"Сейчас они вместе проводят время в своем шотландском поместье Биркхолл, где будут оставаться до окончания пандемии коронавируса", – говорится в материале.

Отмечается, что принц Чарльз самоизолировался в собственном доме в Шотландии.

О том, что у 71-летнего принца Чарльза обнаружили COVID-19, стало известно 25 марта.

После информации о положительном тесте на коронавирус принц Чарльз самоизолировался. У его супруги Камиллы не было выявлено инфекции. С мужем она не виделась, поскольку он должен был соблюдать карантин. Затем сообщалось, что принц выздоровел.