Финансовый эксперт рассказал, почему молодежь более подготовлена к кризису

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Финансист, инвестор и экономический эксперт Ян Марчинский рассказал Москве 24, почему поколение Z, по мнению аналитиков, оказалось более подготовленным к финансовым кризисам, чем другие возрастные группы. Он считает, что поколение молодых людей от 18 до 23 лет гораздо более финансово грамотное.

Главная причина этого, по словам эксперта, – доступность информации. Он заявил, что сейчас данное поколение все необходимое может найти в интернете. "Сейчас на YouTube самые топовые финансовые, инвестиционные эксперты. Сейчас есть много институтов, например, БМ, Лайк Центр, которые мотивируют и обучают молодых заниматься бизнесом, предпринимательством, осваивать различные навыки продаж, создавать лендинги", – считает Марчинский.

Он уточнил, что молодежь очень сильно завязана на различных интернет продуктах, через которые можно реализовывать свои возможности. "У них открытость и восприятие гораздо шире, нежели у других возрастных групп", – отметил эксперт.

Также Марченко обратил внимание на саму систему образования. По его мнению, старая система не учила людей пользоваться деньгами, и узнать об этом было довольно проблематично. "Условно, нам приходилось, чтобы изучить что-то, надо было идти в университет, в библиотеку, а сейчас ты зашел в интернет и нашел ответ на любой вопрос", – заявил специалист.





Ян Марчинский финансист, инвестор и экономический эксперт Людей раньше обучали быть юристами, экономистами, маркетологами, а сейчас молодые люди – мастера на все руки, они очень быстро умеют переучиваться. За счет этого у них есть несколько навыков, и каждый из этих навыков приносит им деньги.

Марчинский заявил, что уровни заработка поколения Z абсолютно не сравнимы с доходами более старшего поколения в том же возрасте.

Ранее СМИ назвали самое подготовленное к финансовому кризису поколение. Согласно исследованию, им оказалось так называемое поколение Z – молодые люди от 18 до 23 лет. По мнению экспертов, они имеют больше всего накоплений, у них несколько источников дохода, они более ответственно относятся к своим финансам.

Министр финансов Антон Силуанов заявил о новом этапе экономической реальности в России. По словам главы Минфина, распространение коронавирусной инфекции COVID-19 повлияет на все отрасли, а не только на нефтяную. Он отметил, что в стране накоплен достаточный запас золотовалютных резервов Центрального банка. Кроме того, существуют резервы правительства, которых хватит для всех изменений, происходящих в экономике и бюджете.