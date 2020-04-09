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Общество

12:04

В ФПК подтвердили данные о заразившейся коронавирусом кассире Белорусского вокзала

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Данные о том, что кассир Белорусского вокзала заразилась коронавирусной инфекцией, были подтверждены.
Об этом рассказали Агентству "Москва" представители "Федеральной пассажирской компании".

"До 30 марта сотрудница чувствовала себя хорошо, перед заступлением на смену регулярно проходила обязательный медицинский осмотр. Во время работы согласно регламенту носила маску и перчатки. За границу не выезжала", – уточнили в ФПК.

Однако 30 марта женщине стало плохо, она почувствовала недомогание. Сдав тест на коронавирус, он оказался положительным. В скором времени кассир оповестила о заболевании работодателя. С момента выявления инфекции работница находится дома.

Кроме того, в дальнейшем была проведена полная дезинфекция в помещениях касс Белорусского вокзала. При этом также были установлены все лица, с которыми ранее контактировала заболевшая. Они находятся на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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