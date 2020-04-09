Аксенов попросил временно не ездить в командировки в Крым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал на время борьбы с коронавирусом воздержаться от командировок в Крым, сообщает РИА Новости.

По его словам, отложить посещение полуострова лучше до тех пор, пока не закончатся карантинные мероприятия.

"Благодарны всем, кто хочет приехать и помочь, но сейчас такое время, когда режим разобщения – лучший способ победить вирус", – заявил глава Крыма на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что всех приезжающих в Крым из других регионов будут отправлять на обязательный двухнедельный режим самоизоляции.

По последним данным, в республике выявили 26 случаев заражения COVID-19. Еще 5 случаев зарегистрировали в соседнем Севастополе. Режим самоизоляции населения в Крыму установлен до 30 апреля, а в Севастополе – до 12 апреля включительно.

За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах. Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зафиксирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее. В стране проведено более миллиона лабораторных тестов на COVID-19.

11 вылечившихся от коронавируса стали донорами плазмы для лечения заболевания. В разработке и тестировании участвуют НИИ скорой помощи имени Склифосовского, городская клиническая больница № 52 и Центр крови имени Гаврилова.