Чартерный рейс с гражданами США вылетел из Москвы

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Чартерный рейс с гражданами США, возвращающимися домой, вылетел из Москвы. Об этом написала пресс-атташе американского посольства в России Ребекка Росс в микроблоге в Twitter.

"Мы благодарны всем, кто помогал нашим согражданам вернуться домой в это непростое время", – добавила она.

Во вторник посольство США заявило, что самолет "Аэрофлота" с желающими улететь домой американскими гражданами вылетел из Москвы в Нью-Йорк. Этим же бортом на родину доставили группу россиян.

Число людей, умерших из-за заражения новым коронавирусом, в США превысило 14,8 тысячи человек, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса. Всего в настоящий момент там зафиксировано 432 132 случая инфицирования коронавирусом.

В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 672 случая заражения, выздоровели 580 человек, умерли 63. Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, выявлено свыше 80 тысяч смертельных исходов.