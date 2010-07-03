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19:30

Игорь Матвиенко пожаловался на отсутствие программ образования по рэпу

общество культура

19:30

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Проблему отсутствия программ образования в сфере популярной музыки и рэпа должны решить депутаты Госдумы и деятели культуры. В этом уверен музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, передает Агентство "Москва".

На круглом столе "Художественное образование в Российской Федерации: перспективы и проблемы" в нижней палате парламента Матвиенко пожаловался, что существующие в стране продюсерские факультеты не готовят тех, кто будет профессионально работать с популярной сейчас музыкой.

"Этот человек должен полностью обладать музыкальной грамотой, компьютерными знаниями – очень много всего. Нигде невозможно получить эту профессию. Я знаю только две школы частные", – сказал Матвиенко, попросив помочь молодежи заниматься хорошим делом.

Продюсер также напомнил присутствующим о критике, которой подвергается современная эстрада.

В декабре прошлого года на заседании президентского совета по культуре и искусству Игорь Матвиенко поднял тему запретов рэп-концертов. В свою очередь Владимир Путин призвал осторожно относиться к подобным явлениям.

общество культура

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