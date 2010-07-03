Воздух в столице прогреется до 15 градусов во вторник

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода, дождь и до 15 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 9 апреля.

Как сообщает портал "Метеоновости", днем столичный регион будет находиться под влиянием атлантического циклона.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 13 до 15 градусов тепла, по области – от 10 до 15 градусов.

Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

При этом будет дуть южный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Гидрометцентр ранее предупредил, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.