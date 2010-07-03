Москвичей пригласили на диспансеризацию ногтей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы 13 и 20 апреля проведет акцию "Весенняя диспансеризация ногтей".

Как сообщили в пресс-службе депздрава, мероприятие пройдет в 15 филиалах центра. Желающие смогут бесплатно пройти обследование кожи и ногтей на наличие грибковых заболеваний.

Кроме того, участники получат консультацию по лечению и уходу от дерматовенеролога, миколога и подолога.

По словам директора центра Николая Потекаева, "довольно большое количество людей уделяют здоровью кожи недостаточно внимания".

Так, в 2018 году здоровье ногтей и кожи проверили 1,5 тысячи пациентов. При этом более 70 процентов из них были направлены на дополнительные анализы.

8 апреля стало известно, что власти Москвы приняли решение о строительстве новых современных инфекционных больниц.