В Москве с 1 января соцвыплаты и пособия семьям с детьми проиндексированы еще на 4,8%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице с 1 января текущего года социальные выплаты и пособия семьям с детьми проиндексированы еще на 4,8%. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

"С 1 января 2021 года пособия и социальные выплаты семьям с детьми были также проиндексированы на 3,7%. С 1 января 2022 года они проиндексированы еще на 4,8%", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в столице подарок "Наше сокровище" или денежную компенсацию в связи с рождением ребенка в 2021 году получили свыше 117 тысяч семей. Также в городе за последние 10 лет число многодетных семей возросло в 2,7 раза. В настоящее время в столице их более 189,4 тысячи. В них воспитываются около 470,6 тысячи детей.

Кроме того, в городе действуют электронные социальные сертификаты для малообеспеченных семей. На эти сертификаты можно приобрести продукты, товары для детей, бытовую технику.

Также за последние 10 лет власти Москвы провели глобальную работу по решению проблем сиротства. По сравнению с 2010 годом доля детей, находящихся на воспитании в семьях, выросла в 1,5 раза, а доля, проживающих в специальных организациях, сократилась в 3,4 раза.

Кроме того, был модернизирован пилотный проект имущественной поддержки приемных семей.

"Впервые участниками пилотного проекта смогут стать семьи, взявшие на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых три и более детей являются братьями и сестрами (полнородными или неполнородными), независимо от возраста и наличия инвалидности. Тем самым шанс обрести новый дом получат дети-сироты, которым достаточно трудно найти приемную семью", – пояснили в пресс-службе.

Ранее Владимир Путин предложил назначить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей с низким доходом с 1 апреля. Семьи начнут получать пособия уже с мая.

Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, на эти цели из бюджета России выделят 455 миллиардов рублей.

С 1 февраля в РФ проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. Увеличение составит 8,6%. Кроме этого, выплата на первого ребенка увеличилась до 524 тысяч рублей, а на второго и последующих – до 693 тысяч рублей. В свою очередь, на 8,4% проиндексированы ежемесячные выплаты ряду льготных категорий россиян, в том числе инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России.