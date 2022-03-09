Эксперт рассказал о целях фейковых новостей в СМИ

13:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Фейки в СМИ отвлекают внимание от повседневной рутины, наращивают напряженность и программируют восприятие. Об этом заявил гендиректор коммуникационного агентства Сергей Маркелов.
По его словам, программирование бывает двух типов: эмоциональное реагирование или вовлечение, когда пользователь начинает постоянно следить за новостями.
"Фейки триггерят нас, повышают градус происходящего, в общем-то, это их и задача, разработчики пытаются этого достигнуть", – цитирует Маркелова RT.
4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, введение уголовной ответственности за распространение фейков о деятельности Вооруженных сил РФ является необходимой мерой в условиях беспрецедентной информационной войны против России. Он отметил, что информационная война потребовала принятие закона, который соответствовал бы ей по жесткости.
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