В МВД опровергли информацию о проверке переписок граждан

Фото: Москва 24/Никита Симонов
МВД России опровергло информацию о том, что полицейские проверяют на улицах личные переписки граждан в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что полицейские якобы останавливают на улицах граждан для проверки документов и проведения досмотра вещей. Сообщалось также, что правоохранители проверяют личные переписки в мессенджерах.
"Сообщения о том, что полицейские останавливают на улицах и в метро граждан и проверяют содержание переписки в их мессенджерах, не соответствуют действительности", – отметила Волк.
Ранее Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. Нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей.
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