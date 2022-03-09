Большинство россиян уверены, что могут отличить фейк от правдивых новостей – исследование

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Согласно исследованиям Rambler&Co, большинство (62%) россиян уверены, что способны отличить фейк от правдивых новостей, так как для этого они ищут подтверждения в официальных источниках. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, четверть опрошенных заявляют, что у них чутье на ложь, 8% не проверяют новостную информацию, а 5% советуются со своими знакомыми экспертами.
В рамках опроса россияне назвали главные признаки достоверной новости. Среди них были отмечены непредвзятость (59%), ссылки на источники информации (18%), а также профессиональный и лаконичный язык (10%).
Кроме того, для 7% респондентов важно наличие фотографий и видео с подтверждениями, для 6% – отсутствие эмоциональной окраски. Почти половина опрошенных россиян (49%) отличают фейк по раскрытию только одной точки зрения. Более того, 26% участников исследования не доверяют новостному материалу с излишней эмоциональностью, еще для 19% опрошенных признаком фейка являются ссылки на неофициальные источники.
Помимо этого, 43% опрошенных россиян назвали онлайн-СМИ в качестве источника информации, 25% следят за новостями по телевидению и радио, 16% читают каналы в мессенджерах, 14% – группы в социальных сетях. Только 2% читают газеты и журналы.
Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 1 по 4 марта 2022 года, охват составил 458 525 пользователей. В исследовании участвовали 66% – мужчины, 34% – женщины.
Ранее эксперт дал советы пользователям мессенджеров на фоне увеличения числа фейков. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рекомендовал не узнавать новости из анонимных телеграм-каналов, поскольку они не обязаны проверять достоверность информации из своих публикаций. По словам Зыкова, фейки могут вызвать депрессивное состояние, в котором человек не может адекватно воспринимать получаемые данные.
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