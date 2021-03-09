В России выявили 9 445 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 9 445 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений было выявлено 1 034 случая, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 066 случаев, на Санкт-Петербург – 941, на Московскую область – 523, на Нижегородскую область – 373, на Ростовскую область – 262, на Воронежскую область – 260, на Самарскую область – 260, на Иркутскую область – 204, на Саратовскую область – 175, на Свердловскую область – 156, на Челябинскую область – 152, на Пермский край – 151, на Волгоградскую область – 145, на Красноярский край – 141, на Краснодарский край – 137.

Всего в РФ зарегистрировано 4 342 474 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай – 0,01%, Республике Тыва – 0,03%.

За последние сутки по стране умерли 336 человек с COVID-19, при этом выздоровел 9 931 пациент.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По его мнению, обстановка с COVID-19 придет в норму к лету.