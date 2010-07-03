На Масленице в Парке Горького выступят 200 артистов и музыкантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На гуляньях в честь Масленицы в Парке Горького будут выступать более 200 артистов, музыкантов и аниматоров. Мероприятия пройдут 9 и 10 марта, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В субботу, 9 марта на Пушкинской набережной Парка Горького начнутся масштабные гулянья. Программа началась сегодня в 12:00. Площадку будут украшать около 40 арт-объектов. Здесь установят разноцветные "бусеничные деревья" и 3D арт-объекты в виде фигур танцовщиков знаменитых "Русских сезонов" Сергея Дягилева.

Более двух десятков кафе будут подавать блины, а профессиональные спортсмены покажут трюки на канате-слеклайне. Также гостей ждут выступления народных ансамблей, интерактивные спектакли, игры.

"Самых маленьких гостей точно порадуют расписные лошадки-качалки – их будет целых 20 штук – и качели "Парочка" (их украсят трехметровые фигуры стилизованные под дымковскую игрушку). Самым заметным украшением площадки станет пятиметровый валенок из соломы – он символизирует зиму и будет сожжен под занавес праздника (10 марта в 19:30). Вместе с валенком на счастье сожгут и бумажки, на которых гости праздника напишут свои желания", – сообщил оргкомитет.

Также здесь будет работать 6 развлекательных программ. На каждой предложат поучаствовать в подвижных забавах, танцевальных флешмобах и старинных масленичных играх. Спектакли и концерты в Парке Горького будут идти 9 и 10 марта с 12:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что чучело на Масленицу сожгут в нескольких парках Москвы, подведомственных департаменту культуры.

