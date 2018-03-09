Весна в городе проездом. Продолжительный снегопад ожидает москвичей в субботу

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Продолжительные, но небольшие осадки ожидают москвичей утром в субботу, 10 марта. Об этом сообщили в погодном центре "Фобос".

"Снег начнется в субботу утром, около 9:00, и продолжится до середины дня воскресенья. Осадки будут продолжительные, но небольшие, общее количество – не более 3–4 миллиметров", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что несмотря на снегопад, высота сугробов в столичном регионе почти не изменится и составит 48–50 сантиметров, что на 60–70 процентов больше положенной нормы.

Ранее синоптики сообщили, что в первые дни следующей недели − с 12 по 14 марта − в столице ожидается солнечная погода. Именно тогда в город придет первая, кратковременная оттепель.

Метеорологи также отметили, что в период с 12 по 14 марта погода с Москве будет "антициклональной", без осадков и с большим разбросом температур в течение суток. Так, если в ночное время температура может опускаться до минус 9−15 градусов, то днем минимальная температура составит минус 5 градусов.

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