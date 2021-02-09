Гололедица продлится в Москве до четверга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье до полудня четверга продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения из-за гололедицы будет действовать до 12:00 11 февраля", – говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил москвичей о снегопаде в ночь на среду. Высота сугробов в городе может увеличиться до 35 сантиметров.

Кроме того, жителям столицы рассказали о 15-градусных морозах на следующей неделе. Вильфанд заявил, что на европейской территории России в начале марта погода будет неоднородной.