Еще 7 302 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 7 302 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Уточняется, что общее число поборовших инфекцию увеличилось до 688 061. За последние сутки в городе заболели 4 900 человек, скончались 74 пациента.
"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – подчеркнули в Оперштабе.
В России за сутки выявили 23 309 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8 процента не имели клинических проявлений болезни.
Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее назвал ситуацию с коронавирусом в стране более стабильной, но еще напряженной.
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