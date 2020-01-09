Врачи в Москве вернули пациентке с плоскостопием возможность ходить

Московские врачи вернули пациентке с плоскостопием возможность ходить

Столичные врачи провели уникальную операцию и вернули пациентке с плоскостопием возможность ходить, сообщает телеканал Москва 24.

Женщина много лет страдала от плоскостопия. Она почти не могла наступать на ногу из-за сильной боли. Исправить эту ситуацию помогла операция. Хирурги установили москвичке высокотехнологичные импланты. Уже сейчас она может самостоятельно ходить, а через несколько месяцев женщина впервые за долгое время сможет надеть каблуки.

Уникальные операции проводят в ГКБ № 13. Как рассказал хирург-ортопед Фаррух Тураходжаев, раньше подобная операция выполнялась очень грубыми инструментами: долотами и большими молотками. Однако сейчас хирурги используют только высокотехнологичные инструменты.

"У нас в больнице используются новейшие импланты, новейшие все расходные материалы. Что касается оборудования, мы по программе модернизации были оснащены качественным оборудованием, что позволяет выполнять очень сложные операции", – отметил главный врач ГКБ № 13 Сергей Аракелов.

Реабилитация после таких операций проходит гораздо быстрее, чем раньше. Пациенту не требуется даже гипс. Вероятность рецидива составляет меньше 1%. Подобных операций в больнице делают около 200 в год, а пациенты приезжают со всей России.

Ранее сообщалось, что в Москве врачам удалось вылечить младенца, который получил ожоги от фена, включенного родителями для успокоения малыша. Медикам пришлось пересадить кожу ребенка. Спустя три недели его выписали домой.

