В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права

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Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков разъяснил изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права. Об этом сообщает РИА Новости.

Гиляков пояснил, что основное изменение исключает прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. Он добавил, что некоторые испытания впредь будут проводится на дорогах с малоинтенсивным движением.

При этом он заверил, что такие условия не помешают обычным участникам дорожного движения, добавив, что кандидаты в водители будут проверяться на закрытых для других транспортных средств территориях.

Гиляков пояснил, что на таких территориях будут приниматься заезд в бокс, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве, а в городе будут приниматься проезд регулируемого перекрестка, железнодорожный переезд и движение с максимальной разрешенной скоростью.

По его словам, изменения коснутся и маршрутов экзамена, они не будут заранее известны кандидатам в водители. С 1 октября они будут включать в себя перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен. Экзаменатор будет сам выбирать направление движения на маршруте.

Глава ГИБДД России Михаил Черников также рассказал, что с новыми правилами они планируют уйти от штрафной балльной системы. По его словам будущие водители будут иметь возможность оспорить свои результаты экзамена, если с ними несогласны.

"Мы рассчитываем, что это позволит повысить качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими водителями в процессе обучения в автошколе, а также сместить акцент на максимальную адаптацию к управлению автомобилем в реальных дорожных условиях", – сказал он.

Изменения также коснутся и теоретической части. По словам Гилякова, теоретические задачи будут расширены за счет увеличения вопросов по безопасности вождения. Он уточнил, что в эту часть будут добавлены вопросы по психологии и медицине.

Начальник ГИБДД также отметил, что в планах увеличить количество задач в комплектах до нескольких тысяч. Он пояснил, что сейчас в существующих двух комплектах задач на категории AB и CD по 800 вопросов, а в каждом экзаменационном билете по 20 вопросов. Гилякова уточнил, что предлагается увеличить количество вопросов с 20 до 50, при этом он не исключил, что количество неправильных ответов будет пересмотрено.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права.

Первые положения начнут действовать в январе 2020 года, а основные вступят в силу 1 октября. В январе будет снят запрет на обучение вождению на магистралях. В то же время нарушителям запретят возвращать права, пока они не оплатят штрафы. В октябре объединят ранее раздельные части экзамена – "город" и "площадку".

