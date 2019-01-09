На Кавказе проведут проверку после видео с недовольными подарками полицейскими

Фото: скриншот видео из твиттера MDK

Руководство подразделений полиции, проходящих службу на Северном Кавказе, проводит служебную проверку после публикации в Сети ролика с участием полицейских, которые остались недовольными поездкой за подарками, сообщает ТАСС.

Уточняется, что во время очередного планового выезда полицейские прибыли в чеченскую Ханкалу за продовольственным пайком. В его состав входят мясо, рыба, овощи, консервы, крупы и соки. В дополнение им выдали несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек. Один из сотрудников снял по этому поводу видео, которое впоследствии появилось в интернете.

Полицейские заявили на камеру, что в канун Нового года им приказали выехать с места дислокации за подарками в Ханкалу. Они уточнили, что им пришлось проехать более 100 километров на двух машинах, с оружием и бронежилетами, а подарки состояли всего из нескольких ящиков мандаринов. Все это вызвало недовольство правоохранителей.