Глава Гидрометцентра объяснил снегопады в Сахаре

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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что снегопады в пустыне Сахара – это признак глобального потепления, передает ТАСС.

Вильфанд отметил, что это не его личная точка зрения, а согласованное мнение ученых, которые работают в Межправительственной группе экспертов по изменениям климата. По его словам, учащение случаев, когда в Сахаре снег, аномально теплая зима в России, заморозки в США и наводнения в Европе – это следствия глобального потепления.

Синоптик напомнил, что необычные случаи снегопада бывали также в Египте и на Ближнем Востоке, и фиксируют их обычно раз в 15–20 лет. Он подчеркнул, что внимание исследователей привлекает именно повторяемость подобных событий, а не их необычность.

7 января в пустыне Сахара в районе города Айн-Сефра на севере Алжира выпал снег. Снежный покров достигал около 40 сантиметров. К вечеру он растаял.

Такая же аномалия произошла в декабре 2016 года, а до этого в 1979 году.