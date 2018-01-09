9 января, 12:14
Фото: AP
Завещание серийного убийцы Чарльза Мэнсона появилось в Сети. Фотографию документа опубликовали в американских СМИ.
Все свое имущество Мэнсон передал своему другу Майклу Ченнелсу, с которым вел переписку на протяжении последних 30 лет. А детям и внукам преступника ничего не досталось, сообщает "Мир 24".
Ченнелс получил книги и картины Мэнсона, а также стал обладателем права использовать имя Мэнсона в литературе, кино и музыке. Кроме того, приятелю передадут в личное распоряжение тело покойного.
Чарльза Мэнсон считается одним из самых кровавых серийных убийц в истории и организатором секты "Семья". В 1969 году он вместе с другими сектантами убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански, актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых.
Его приговорили к смертной казни, но потом из-за изменений в законах штата заменили казнь на несколько пожизненных сроков. В 2014 году убийца женился в третий раз. В тюрьме он получил специальное разрешение на брак со своей 26-летней поклонницей Эфтон Элайн Бартон.
Мэнсон скончался в ноябре прошлого года в возрасте 83 лет.
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