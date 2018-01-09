Москвичи собрали 2,8 тысячи гаджетов для нуждающихся

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Более 2,8 тысячи гаджетов собрали жители Москвы для нуждающихся в рамках акции "Доброе дело". Смартфоны, планшеты и компьютеры передали в дар столичным пенсионерам, многодетным семьям и горожанам с ограниченными возможностями здоровья.

В проекте также приняли участие коммерческие компании. До конца января они подарят еще несколько десятков новых компьютеров и другую цифровую технику, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу проекта "Доброе дело" Алексея Галюжина.

Проект "Доброе дело" стартовал в конце 2014 года. С 2014 по 2016 год москвичи собрали 1,6 тысячи подарков. в 2017 году были переданы в дар еще 1,2 тысячи устройств. В основном дарят компьютеры и комплектующие, смартфоны и мобильные телефоны, принтеры и сканеры. Реже передают телевизоры и фотоаппараты.

Подарить электротехнику можно разными способами. Например, вызвать курьера или сдать в павильоне "Умный город" на ВДНХ, в территориальных центрах социального обслуживания, центрах социальной помощи семье и детям или в одной из 20 библиотек на юге Москвы.

Там же социально незащищенные граждане могут оформить заявку на получение техники. При составлении документа необходимо указать, какой именно предмет нужен и для чего его планируется использовать.