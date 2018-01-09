Книжные новинки Пелевина, Сорокина и других писателей поступили в библиотеки

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Произведения современных российских и зарубежных писателей, ставших лауреатами и финалистами национальных литературных премий, пополнили библиотечные фонды столицы. Среди них романы Виктора Пелевина, Владимира Сорокина и Дмитрия Глуховского, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего поступило более 40 наименований книг общим тиражом 11 тысяч экземпляров. Среди представленных новинок – романы F20 Анны Козловой (победитель "Национального бестселлера — 2017"), "Тайный год" Михаила Гиголашвили (обладатель "Русской премии – 2016" в номинации "Крупная проза"), "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" Льва Данилкина (лауреат "Большой книги – 2017") и другие.

Также в московских библиотеках можно взять бестселлеры iPhuck 10 Виктора Пелевина, "Манарага" Владимира Сорокина и "Текст" Дмитрия Глуховского, вышедшие в 2017 году.

Закупки книг лауреатов отечественных литературных премий начались в конце 2016 года. Тогда фонды столичных библиотек пополнили более восьми тысяч книг.

Посетителям библиотек рекомендуется уточнять наличие интересующей книги по телефону. Если книги временно в наличии нет, можно оставить заявку. Контакты московских библиотек можно получить на портале bibliogorod.ru, где размещена их интерактивная карта.

Полностью список поступивших в библиотеки новинок можно посмотреть здесь.