Члена ОНК Москвы просят арестовать за покушение на мошенничество

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Следствие просит арестовать члена ОНК Москвы Дениса Набиуллина по делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Пресненского суда.

По версии следствия, днем 6 декабря Набиуллин получил более 29 миллионов рублей от участника оперативного эксперимента. За эти деньги он обещал освободить из-под стражи некоего арестанта. По данным следователей, на самом деле таких возможностей у члена ОНК не было. Полученные деньги он собирался потратить по своему усмотрению.

Против него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.