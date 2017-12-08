Синоптики предупредили о снегопаде в Москве во второй половине дня

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Снегопад прогнозируют в столице во второй половине дня 8 декабря, рассказала специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, снег должен пойти в период с 15:00 до 18:00 в зависимости от района. Поначалу он окажется интенсивным, затем сменится небольшим, сообщает РИА Новости. До полуночи в Москве может выпасть от 1 до 3 сантиметров снега. 7 декабря высота снежного покрова выросла за сутки с 8 до 11 сантиметров, а в некоторых подмосковных городах – до 17–20.
На 8 декабря в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Будет облачно с прояснениями, на дорогах ожидается гололедица. Днем – около 5 градусов мороза, а ночью температура опустится до 10 градусов ниже нуля.
В выходные, 9 и 10 декабря, в Москве обещают оттепель. В субботу днем столбики термометров покажут 0... -2. Средняя суточная температура превысит норму на три градуса. В воскресенье станет еще теплее: ночью ожидается 0... -2 градуса, днем – -1... +1 градус. Много осадков ждать не придется: преимущественно это будет небольшой снежок, в воскресенье днем – слабая морось. При этом в последний день недели будет дуть порывистый ветер, скорость которого временами достигнет 12–17 метров в секунду.
На следующей неделе температура поднимется до 3 градусов выше нуля. В понедельник, 11 декабря, возможны умеренные осадки.
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