Ветер и туман ожидают москвичей 9 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ветер и туман ожидают москвичей в субботу, 9 ноября. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

"Неблагоприятные природные явления: ночью местами туман, днем местами порывы ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 21:00 8 ноября с сохранением до 8:00 9 ноября местами в Московской области ожидается туман с видимостью 200–700 метров.

В МЧС предупредили, что при тумане снижается видимость, возникают затруднения движения транспорта, есть риск увеличения транспортных происшествий. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, советуют не выходить на улицу.

Водителям транспортных средств рекомендуют не превышать скорость, соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

Ранее в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности на субботу. Специалисты подчеркивают, что погода потенциально опасна из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 12:00 субботы до 0:00 воскресенья.

В субботу будет облачно, днем температура поднимется до +6 градусов. Такая же температура ждет москвичей в ночь на воскресенье, а вот уже днем температура воздуха прогреется до +11 градусов тепла. При этом рекордных значений в выходные ждать не стоит, отмечают синоптики.

