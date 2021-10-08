В России не зафиксировано ни одной смерти после вакцинации от COVID-19

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В России не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID-19. Об этом ТАСС сообщила заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина.

"Сегодня есть такая автоматизированная система "Фармаконадзор", которая включает в себя передачу всеми врачами страны информации о побочных проявлениях после проведения иммунизации. Сегодня фактически нами не установлено ни одного случая смерти после вакцинации", – сказала она во время посещения в Махачкале Республиканского перинатального центра.

Серегина попросила врачей своевременно передавать в данную систему всю информацию о побочных реакциях после вакцинации. По ее словам, благодаря полученным сведениям меняются показания к применению лекарственных препаратов, вакцин.

Ранее академик-секретарь отделения медицинских наук Российской академии наук Владимир Стародубов заявил, что прививку от коронавируса нужно включить в национальный календарь и сделать обязательной.

Чем раньше будет выполнен переход к обязательной вакцинации, тем быстрее, по мнению Стародубова, удастся победить пандемию коронавируса.