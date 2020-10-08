Москва 24: как развивается психологическое волонтерство в России

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9 октября в Общественной палате РФ состоится круглый стол на тему "Психологическое волонтерство в России: стратегия развития и перспективы".

Пандемия COVID-19 стала причиной обострения психологических проблем у людей, которые были вынуждены сидеть дома, менять привычный образ жизни и следить за тревожными новостями.

За полгода акция #МыВместе, в рамках которой психологи оказывали безвозмездную помощь населению, переросла в полноценное направление психологической помощи. С марта по июль 2020 года более 164 тысяч россиян получили профессиональную помощь.

Участники встречи обсудят дальнейшее развитие психологического волонтерства в России.

Смотрите трансляцию 9 октября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.