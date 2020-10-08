В Хакасии школьница сбросила с балкона деньги родителей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Школьница в хакасском Саяногорске сбросила с балкона 30 тысяч рублей, принадлежавшие родителям. Также ученица раздала деньги друзьям, приводит РИА Новости заявление регионального главка МВД.
"Девочка, зная, где у родителей лежит крупная сумма, взяла деньги и скинула их с балкона, а позже, видя, что мама и папа не заметили пропажу, дарила деньги ребятам из соседних дворов", – рассказали в правоохранительных органах.
В МВД добавили, что позднее в полицию обратился отец девочки, попросив найти деньги.
Сама четвероклассница рассказала, что одноклассники хвастались между собой новыми гаджетами, и она попыталась доказать свое богатство. В результате с ребенком была проведена профилактическая беседа. Девочку поставили на профилактический учет в городской полиции.
Ранее в Москве неизвестные украли сейф и не смогли его взломать. Полиция задержала троих подозреваемых в совершении преступления – двоих приезжих из Мордовии и одного жителя Подмосковья.
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