Бывшая чиновница Минобороны Васильева стала почетным членом Академии художеств

Фото: instagram.com/evahomealone
Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева стала почетным членом Российской академии художеств, сообщает "Газета.ру".
У себя в Instagram она поблагодарила РАХ за оказанную ей честь. На опубликованном фото экс-чиновница в академической шапочке и мантии держит удостоверение и диплом почетного члена академии.
В анкете Васильевой на сайте РАХ указано, что звание почетного члена ей присвоено в 2020 году. Васильева является юристом, художником, искусствоведом, а также членом Творческого союза художников России.
Ранее Васильева возглавляла департамент имущественных отношений Минобороны. В 2015 году суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы по так называемому делу "Оборонсервиса". Сумму ущерба оценивали в 360 миллионов рублей.
Чиновницу признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Васильеву освободили условно-досрочно.
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