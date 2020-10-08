Названа грубейшая ошибка при варке картофеля

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Во время приготовления картофеля не рекомендуется заливать его холодной водой, так как из-за этого он потеряет большую часть питательных веществ в процессе варки, сообщает "News.ru".
Специалисты считают, что сырой картофель нужно опускать в уже кипящую воду, а солить можно, когда он станет мягким. Уточняется, что помытый или очищенный молодой картофель варится 15–20 минут на среднем огне. Старый же рекомендуют готовить в мундире, так как под кожурой находится все самое полезное, поэтому позже ее нужно срезать как можно тоньше.
Также эксперты советуют резать на небольшие кусочки картофель, который пойдет на пюре, что сократит время термической обработки. А добавление молока, сливочного масла и лука при варке сделает блюдо еще вкуснее, отмечают специалисты.
Ранее врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, какие блюда из картофеля лучше исключить из своего меню, а какие подходят даже для тех, кто хочет похудеть. По ее словам, картофель сам по себе не является вредным продуктом для организма человека. Однако с точки зрения диетологии блюда на его основе слишком калорийные.
Как выбрать картофель
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