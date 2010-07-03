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Москва 24

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Общество

17:29

В объединении цирков объяснили претензии к Запашному

общество

Фото: Москва 24

В "Творческом объединении цирковых коллективов" объяснили претензии к Эдгарду Запашному.

Вице-президент организации Виктория Ваганова считает, что гендиректор Цирка на Вернадского без конкурса заключил два договора с неким гражданином Михаилом Кузнецовым на 650 тысяч рублей. Речь идет о консультациях и юридических услугах.

"Считаем, что здесь не просто ограничение конкуренции, а вместе с тем и завышение цен на данный вид услуг. Если мы видим, что есть нарушения, факторы коррупционных проявлений, мы просто об этом сообщаем как граждане в соответствии с Конституцией", – рассказала РБК Ваганова.

По данным СМИ, жалоба творческого объединения на Запашного поступила не только в УФАС, но и в СК РФ.

Ранее сообщалось, что Цирк на Вернадского хотел отсудить у радиостанции "Говорит Москва" десять миллионов рублей. Братья Запашные потребовали возмещения упущенной прибыли. По их мнению, из-за одной из передач на радио к ним стали реже ходить зрители. Ведущий программы назвал дрессировщиков звероубийцами.

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