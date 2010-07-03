Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

С 1 января 2020 года РЖД сделают бесплатным для всех посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов.

"Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан на стоимость данных услуг. Примерно 20% от всех обращений, так или иначе, носили негативный характер в отношении стоимости услуги "санитарная комната". Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность", – сообщили в дирекции.

Отмечается, что на 80 вокзалах эта услуга уже предоставляется бесплатно.

Ранее корпоративная газета РЖД "Гудок" написала, что с начала следующего года посещение туалетов на всех 344 железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах станет бесплатным.

На данный момент бесплатной посещение туалетной комнаты на вокзалах действует только для пассажиров поездов. Для этого им надо предъявить билет на поезд, который либо пришел на эту станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.

Также бесплатно имеют право пройти в туалет на вокзалах льготники. К ним относятся инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, блокадники, инвалиды всех групп и дети-инвалиды, сопровождающие инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, чернобыльцы, военнослужащие, дети младше пяти лет, работники РЖД, почетные железнодорожники, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и конституционные судьи.

