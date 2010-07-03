Назван регион-лидер по смертности от алкоголя

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В России лидируют по смертности из-за алкоголя регионы Дальнего Востока. В Чутотке коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тысяч населения. Это значит, что каждый девятый житель Чукотки, который умер в прошлом году, скончался из-за спиртного, сообщает РБК со ссылкой на данные местной службы статистики.
В Магаданской области стал причиной смерти десяти человек на 10 тысяч живущих. Это один из каждых 11 умерших в 2018 году.
Как отмечается, на Чукотке и в Магаданской области не были зафиксированы случаи смертельного отравления алкоголем.
Согласно данным, не входящим в регулярные публикации Росстата, около 2,6% всех смертей в России в прошлом году были связаны со злоупотреблением алкоголем.
Около 5% смертей пришлось на болезни, вызванные чрезмерным употреблением спиртного. При этом в трети случаев причиной смерти является отравление, еще треть вызвана кардиомиопатией.
По данным Росстата, за первые семь месяцев 2019 года от отравлений алкоголем умерли 5,5 тысячи россиян. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее сильно показатель вырос в Татарстане – с пяти до 70 человек. Также в несколько раз увеличилось число случаев отравления спиртным в Еврейской автономной области, на Камчатке и в Алтайском крае.
Как ранее сообщили в ВОЗ, в России сокращение смертности в 2003–2018 годы достигло 39% у мужчин и 36% у женщин. В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни в России дошла до исторического максимума (почти 68 лет для мужчин и 78 – для женщин).
Употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок госконтроля, сократилось на 48%, зарегистрированного – на 40%.
В сентябре глава Минздрава Вероника Скворцова обратила внимание, что продолжительность жизни россиян с 2000 года выросла почти на восемь лет. Материнская смертность снизилась в 4,9 раза, а младенческая – в 3,6 раза.
Показатель смертности от туберкулеза стал меньше в четыре раза. Она подтвердила, что потребление алкоголя и табака сократилось на четверть.
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