Количество происшествий в день выборов в РФ снизилось на треть

18:29
18:29
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Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
По состоянию на 17:00 в отделения полиции по всей России поступило 315 сообщений о происшествиях либо преступлениях с точки зрения заявителей, сообщил во время брифинга в ЦИК РФ первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.
По его словам, все они зарегистрированы в установленном законом порядке, при этом две трети из них не относятся к компетенции внутренних дел. Кроме того, около ста этих обращений не подтвердились.
Горовой добавил, что количество происшествий в Единый день голосования по сравнению с прошлым годом снизилось на треть.
8 сентября в 85 регионах России проходят более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 – губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований. Также идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).
В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму. Окончательный список кандидатов включает 225 человек.
Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва на 15:00 составила 12,31%. Также на 15:00 проголосовали 75% зарегистрированных электронных избирателей. Только за первые полчаса в электронном голосовании приняли участие более 10% избирателей.
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
За выборами депутатов в Мосгордуму следят сотрудники Мосгоризбиркома
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