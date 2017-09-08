Спин-офф "Дэдпула" снимет режиссер картины "Хижина в лесу"

Кадр из фильма Дэдпул

Создатель захватывающего триллера "Хижина в лесу" Дрю Годдард выступит режиссером и сценаристом спин-офф фильма "Дэдпул". Картина будет основана на комиксах серии “X-Force” ("Команда Икс"), пишет Лента.ру. Райан Рейнольдс, исполнивший роль Дэдпула, также примет участие в проекте.

Картина, предположительно, выйдет на экраны уже после релиза сиквела "Дэдпула", который выйдет в прокат весной 2018 года.

Фильм "Дэдпул" вышел на экраны в феврале 2016-го. Картина стала самым кассовым проектом с рейтингом R (лица до 17 лет допускаются только в сопровождении родителей), собрав в прокате 745 миллионов долларов.