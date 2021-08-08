В Москве выявили 2 761 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за последние 24 часа выявлен 2 761 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Оперштаба Москвы.

Среди заболевших госпитализировано 757 человек, скончались 63 пациента. На искусственной легких находятся 373 человека.

В городе побороли болезнь еще 3 052 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от вируса, выросло до 1 389 595.

В Оперштабе также напомнили, что самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил во время рабочей поездки в Астрахань, что третья волна коронавируса является более агрессивной и быстрее распространяется из-за мутаций штамма. Он также отметил, что дельта-штамм коронавируса более контагиозен, поскольку при заражении сокращаются как инкубационный период вируса, так и время до развития тяжелых осложнений.

