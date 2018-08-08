В Братееве объявили карантин по бешенству до 8 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карантин по бешенству объявлен в столичном районе Братеево до 8 октября. Соответствующее распоряжение Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра.

В документе отмечается, что карантин введен из-за выявленного 7 августа случая заболевания домашнего животного. Во время действия карантина в Братееве нельзя будет проводить выставки собак и кошек, а также продавать домашних животных и вывозить их с территории района.

Столичный комитет ветеринарии контролирует соблюдение карантина и следит за ликвидацией очага заболевания.