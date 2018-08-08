Кумин обсудил с местными жителями и экспертами жилищные условия Донского района

8 августа, 17:22
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин провел круглый стол по вопросу строительства элитного жилого комплекса в 5-м Донском проезде, сообщает Агентство "Москва". В обсуждении принимали участие местные жители и эксперты.
По его словам, без проведения конкурса, общественных слушаний и каких-либо объяснений начали инвестпроект, который привел к катастрофическому результату. Он уточнил, что застройщик обанкротился, а соседним домам грозит обрушение из-за несоблюдения застройщиком норм и правил.
Кумин пообещал, что по итогам круглого стола обратится в правоохранительные органы и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разобраться в ситуации.
"Кто, как и когда принимал решение, нанесшее уже сегодня ощутимый ущерб жителям этого района. С этим, конечно, нужно разбираться правоохранительным органам", – подчеркнул Кумин.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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