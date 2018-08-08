Находящихся в Тунисе россиян предупредили о политических протестах 11 августа

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Находящимся в Тунисе россиянам рекомендовано избегать мест массового скопления людей 11 августа. Об этом говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел России, передает РИА Новости.

Политические протесты планируют проводить в 9 утра 11 августа на площади Баб Саадун в столице Туниса.

Ранее сообщалось, что у российских туристов появился новый способ получить помощь от государства за рубежом. МИД и Ростуризм выпустили мобильное приложение "Зарубежный помощник". По сути, это современная тревожная кнопка. С помощью программы можно будет сделать экстренный звонок или написать сообщение в ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел.