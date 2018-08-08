Прощание с Аркадием Шером пройдет 9 августа

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Прощание с художником-мультипликатором, автором героев из "Простоквашино" Аркадием Шером пройдет 9 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя "Союзмультфильма".
Церемония пройдет 13:30 в ритуальном зале ЦКБ, по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25.
Шер скончался 7 августа в Подмосковье на 85-м году жизни.
Аркадий Шер известен как автор всех иллюстраций и героев к мультфильму "Каникулы в Простоквашино" – дяди Федора, кота Матроскина, почтальона Печкина и т.д.
С 1959 года он работал на студии "Союзмультфильм". За это время он создал примерно 40 фильмов, в том числе "Переменка №2", "Приключения Васи Куролесова", "От двух до пяти", "Сладкий родник", "Как ослик грустью заболел", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Кот, который умел петь", "Кважды ква", "Бал цветов", "Стереотипы" и другие.
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