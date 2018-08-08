В Петербурге задержали мужчину, рвавшего цветы у Вечного огня

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину, который рвал цветы у Вечного огня на Марсовом поле, пишет РИА Новости.

Об инциденте, произошедшем 7 августа, в полицию сообщили очевидцы. Они рассказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения рвет цветы, и вместе с венками кидает их в Вечный огонь.

Сотрудники полиции задержали и доставили в отделение 36-летнего гражданина. В отношении мужчины составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.